Domani a Roma manifestazione del M5S contro i vitalizi

Tutto pronto per la manifestazione di domani a Roma organizzata dal Movimento cinque stelle per accendere i riflettori sulla battaglia sui vitalizi che, denunciano i Cinque stelle, alcuni vorrebbero ripristinare.

In un lungo messaggio su Facebook, il capo politico reggente del Movimento, Vito Crimi, ha lanciato la mobilitazione per domani alle 14 in piazza San Silvestro: “Ora ci attende un’altra, importantissima, battaglia di civiltà. Quella sui vitalizi, che con fatica siamo riusciti a cancellare. Ci sono oltre 700 ricorsi presentati da ex parlamentari che attendono di essere esaminati in Senato. Lontano dai riflettori, con forzature ed evidenti conflitti di interesse, qualcuno sta tentando di riprendersi quegli odiosi privilegi”.

“Qui il governo non c’entra niente, è senza poteri: a decidere sul destino dei vitalizi – scrive Crimi – è una commissione interna al Senato, che fra gli altri include senatori che dopo solo qualche anno di Parlamento possono vantare il diritto di prenderli. L’unica via per proteggere ciò che di buono stiamo facendo è accendere un faro su questo scandalo e far sentire la nostra voce, la voce di chi lavora 40 anni per meritarsi una pensione”.

Nello stesso messaggio, Crimi ha ricordato che “in tutta Italia i portavoce eletti e i rappresentanti delle istituzioni del Movimento cinque stelle si riducono gli stipendi, rinunciano ai rimborsi elettorali, alle indennità di carica, alla diaria e ai rimborsi non spesi, al trattamento di fine rapporto. E rimettono tutte queste risorse a disposizione della collettività, restituendole ai cittadini. Grazie a queste buone pratiche, fino ad oggi abbiamo restituito ai cittadini italiani 107 milioni di euro”.