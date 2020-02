Donna trovata morta in strada a Roma, indaga la polizia

Il cadavere di una donna di 46 anni e’ stato ritrovato in strada questa mattina su viale Jonio, in zona Montesacro, nella Capitale. Sul posto sono intervenute pattuglie della polizia e la Polizia Scientifica. Secondo quanto si apprende, la donna era un’accumulatrice seriale che abitava in un appartamento al quarto piano di un palazzo vicino al punto in cui e’ stata trovata morta.

La finestra della sua casa e’ stata trovata aperta. Per questo chi indaga ipotizza un suicidio o una morte accidentale.