Droga: oltre 1 kg marijuana nella borsa, arrestato 21enne a Roma

Ancora un trafficante di droga arrestato nell’area dell’autostazione “Tibus”, nella Capitale. A finire in manette un 21enne nigeriano, senza fissa dimora, con precedenti e irregolare sul territorio nazionale, arrestato dai carabinieri della Stazione Roma Nomentana, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze droga.

I carabinieri ieri hanno notato il giovane nei pressi di una biglietteria e si sono insospettiti quando, alla loro vista, ha tentato di nascondere una borsa che aveva al seguito. Fermato per una verifica, il 21enne e’ stato trovato in possesso di oltre 1 chilo di marijuana. L’arrestato e’ stato portato e trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo, mentre la droga e’ stata sequestrata.