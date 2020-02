Al via i festeggiamenti per il centenario della Garbatella

Al via domani i festeggiamenti per il centenario della Garbatella. Numerose iniziative previste per #Garbatella100.

Appuntamento domani mattina alle 10:30 in piazza Brin – davanti alla prima pietra del quartiere – dove gli studenti delle scuole locali trasformeranno “il pincetto” di Garbatella in un palcoscenico dedicato al quartiere.

A partire dalle 17:30 la festa proseguirà al teatro Palladium dove sarà presentata la Guida ai Sapori e ai Piaceri “Roma Garbatella” a cura di Le Guide di Repubblica, mentre la serata si concluderà con l’orchestra di Piazza Vittorio.

L’elenco completo delle iniziative è disponibile a breve sulla pagina facebook Garbatella100, sul sito web del Municipio Roma VIII (colica qui).