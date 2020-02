La piazza romana delle sardine: città “non abbocca”

Manifestazione delle sardine ieri in piazza Santi Apostoli, a Roma. Alcune centinaia di persone si sono date appuntamento della piazza capitolina per “raccogliere idee per Roma e chiedere di cancellare l’operato di Matteo Salvini ministro dell’Interno”.

Come sempre “armate di gentilezza e con la certezza che ascolto, tolleranza e solidarietà siano i migliori antidoti contro populismo, razzismo e sovranismo”, le sardine hanno manifestato senza colori politici. Davanti, sotto al palco dal quale si sono alternati gli interventi, lo striscione “Sardine amplifica sardina #Roma non abbocca”. Ed ancora “L’amore costruisce, l’odio affonda – Sardine Antifasciste”. In piazza anche esponenti dell’Anpi, del Baobab e di Amnesty.