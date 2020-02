Metro B, riaperta scala mobile a Magliana

E’ stata rimessa in servizio ieri una scala mobile nella stazione della metro B di Magliana. “L’impianto – si legge nella nota di Atac – era già stato collaudato nei giorni scorsi alla presenza degli enti competenti; Atac era in attesa della documentazione per poter procedere alla riattivazione. Inoltre nel corso della mattinata di ieri sono stati ultimati i collaudi anche per una seconda scala mobile a Magliana e per tre servoscala alla stazione Metro A di Lepanto. Tutti e quattro gli ulteriori impianti collaudati – conclude Atac – verranno rimessi in servizio non appena gli enti avranno prodotto la documentazione necessaria”.

Stampa