La challenge pericolosa tra gli adolescenti, allarme nei licei di Roma

L’ennesima cosiddetta challenge, o gioco o scherzo stupido, tra gli adolescenti. Il fatto è che è molto pericoloso, e rischia di avere conseguenze pesanti.

Due ragazzi invitano un terzo al centro a saltare, e mentre questo lo fa, i due colpiscono il terzo alle gambe, che perde l’equilibrio, cade per terra col rischio di sbattere la testa o rompersi qualche osso.

La challenge arriva dal Sud America ma si sta diffondendo molto velocemente tra gli adolescenti dei licei romani grazie a social, Tik Tok e Instagram in modo particolare. Alcuni assessori municipali, tra cui Elena De Santis del VII, hanno fatto circolare il video che qui trovate per mettere in guardia genitori e adolescenti.