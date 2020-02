Nel 2021 nella Capitale 100 nuovi bus ecologici

“Il prossimo anno cittadini e turisti a Roma potranno utilizzare 100 nuovi bus ecologici. Saranno acquistati da Atac, l’azienda che si occupa di trasporto pubblico nella nostra città, con risorse proprie”. Così, in un post su Facebook, il sindaco di Roma Virginia Raggi.

“E questa è un’ottima notizia perché conferma che il percorso avviato per il risanamento di Atac è quello giusto. Stiamo parlando di un’azienda che tre anni fa versava in condizioni economico-finanziare disastrose. Pensate, registrava debiti per 1,3 miliardi euro. Il parco mezzi era vecchio: bus e tram avevano un’età media di oltre 11 anni – continua la prima cittadina di Roma -. Oggi, invece, possiamo parlare di Atac in modo diverso: abbiamo già messo su strada oltre 400 nuovi bus. E altri 328 arriveranno a breve. A questi si aggiungeranno i 100 bus ibridi che saranno acquistati tramite autofinanziamento. Un risultato che ci spinge a continuare sulla strada tracciata del risanamento e del rilancio. Andiamo avanti così”, conclude Virginia Raggi.