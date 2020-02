Roma conferirà cittadinanza onoraria a Manuel Bortuzzo

Roma conferirà la cittadinanza onoraria a Manuel Bortuzzo il giovane nuotatore italiano ferito da un colpo d’arma da fuoco il 2 febbraio del 2019 mentre si trovava fuori a un locale nel quartiere Axa-Casalpalocco e, da allora, rimasto paralizzato. È quanto chiede una mozione, a prima firma del capogruppo della Lega in Campidoglio, Maurizio Politi, approvata oggi all’unanimità dall’Assemblea capitolina.

“Dopo il terribile incidente subìto, ci ha colpito la forza di questo ragazzo per rimettersi in campo nello sport e nella vita – ha detto Politi intervenendo in Aula Giulio Cesare – È vero che sono tante le cose brutte che accadono in questa città, ma penso che Manuel sia un esempio per come ha reagito, per come ha trattato gli aggressori e per quello che sta facendo oggi. Non ha mai puntato il dito contro nessuno, ma si è ripreso con l’aiuto della sua famiglia e delle tante persone che gli sono state vicine. Non si potrà mai garantire un mondo angelico, chiunque governi, ma esistono storie di persone come quella di Manuel che sono un esempio e una testimonianza”.

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, e la giunta capitolina ora su indirizzo del consiglio comunale potranno avviare la procedura per il conferimento della cittadinanza al ragazzo, originario di Treviso e che si trovava nella Capitale per inseguire il suo sogno sportivo.