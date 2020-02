Inaugurazione con figuraccia, Gaia “non mangia” la bottiglietta

Inaugurazione con imprevisto per “Gaia”, la nuova macchinetta mangiaplastica del progetto “+ricicli +viaggi” avvenuta ieri mattina in presenza del sindaco di Roma Virginia Raggi nella stazione Malatesta della metro C.

La prima cittadina di Roma, infatti, ha inserito la prima bottiglia a favore di fotografi e operatori, ma la macchinetta non ha “mangiato”. Dopo alcuni minuti e diversi tentativi è stato scoperto il problema: c’era dell’acqua all’interno della bottiglia. “Il messaggio è importante – ha detto Raggi scherzando – se c’è un po’ di acqua dentro, la macchinetta non prende la bottiglia”.

A breve macchine mangiaplastica saranno installatate a Laurentina, Basilica San Paolo e Termini, ma anche a Cipro, Piramide e San Giovanni, sostituendo le vecchie ecocompattrici.