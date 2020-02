Roma manifesta per Zaki libero

Una fiaccolata davanti al Pantheon per chiedere di liberare Patrick Zaki. A organizzarla, Amnesty international insieme ad altre associazioni, con un presidio nel centro di Roma.

Dietro lo striscione che chiede la liberta’ per il ricercatore egiziano che studia all’Universita’ di Bologna e arrestato in Egitto, molte persone in silenzio e con candele accese, bandiere e cartelli gialli. Accanto, un altro striscione con la scritta ‘#Zaki Libero’ con i colori bianco rosso e verde. Nei giorni scorsi è apparso un murale sul muro dell’ambasciata d’Egitto con Zaki e Giulio Regeni.