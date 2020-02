Raggi, “non so se mi ricandido”

“Se mi ricandido? Per ora sono concentrata a sbloccare cantieri e portare investimenti su Roma. Stiamo lavorando molto su mobilità, trasporti, strade e verdi. Il resto sono tutte chiacchiere da vecchia politica”. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi a margine di una visita a una scuola.

E replicando alla capogruppo del M5s Roberta Lombardi, che in un’intervista ha sostenuto che la sindaca non dovrebbe ricandidarsi, ha detto: “C’è chi ama parlare di alleanze politiche e giochi di poltrone e di palazzo. Personalmente preferisco lavorare per i cittadini”.