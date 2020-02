Coronavirus, stop al Carnevale di Venezia

“Abbiamo firmato con il ministro Speranza l’ordinanza con la quale vengono bloccate, Carnevale di Venezia compreso, tutte le manifestazioni pubbliche, private, la chiusura delle scuole e dei musei fino al primo di marzo”. Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, durante l’unità di crisi a Marghera sul Coronavirus. Dunque i festeggiamenti per il Carnevale nella città lagunare continueranno fini alle 24, dopo di che saranno interrotti.

“Il provvedimento prevede lo stop di tutte le grandi manifestazioni dal Carnevale in giù come quelli ludici e sportivi su suolo privato e pubblico”, ha detto Zaia, il quale ha anche messo in luce che se necessario le misure contenute nell’ordinanza avranno effetto anche dopo il primo marzo. Dunque i festeggiamenti andranno avanti fino alle 24 ma poi saranno interrotti.

E l’allerta scatta anche nella Capitale. L’Universita’ Campus Bio-Medico di Roma, per il principio di massima precauzione sul fenomeno Coronavirus, ha disposto il rinvio della prova di ammissione al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia previsto presso la Fiera di Roma per martedi’ 25 febbraio. Sono iscritti al test oltre 2.800 candidati provenienti da tutta Italia di cui una parte proveniente dalle regioni del Nord oggetto di restrizioni da parte delle Istituzioni preposte.

Ad ora sono 132 le persone positive al coronavirus in Italia, secondo l’ultimo bilancio del commissario Angelo Borrelli. Fatti oltre 3mila tamponi. Gli ultimi dati: 89 casi in Lombardia, 25 in Veneto (19 nel solo focolaio di Vo’ dove 8 cinesi sono negativi), 9 in Emilia Romagna, 6 in Piemonte. Il 17enne residente in Valtellina positivo studia a Codogno. La Oms invierà un team di esperti in Italia per aiutare nella lotta contro il virus.