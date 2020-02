Velletri, timori per una 35enne con sintomi coronavirus

Una 35enne è ricoverata in condizioni di protezione virale presso il pronto soccorso di Velletri per sospetto di coronavirus. La donna, di Velletri, è arrivata in ospedale ieri pomeriggio con sintomi influenzali e difficoltà respiratorie. A rendere il suo un caso sospetto, tanto da indurre i medici ad effettuare un tampone da analizzare, è il fatto che la paziente lavora nella reception di un albergo a Piazza di Spagna. Per questo si attendono con preoccupazione i risultati degli esami che si avranno oggi non prima delle 12.

