Incendio in appartamento a Roma, ustionato 70enne

Incendio oggi alle 13 in un appartamento al primo piano di un palazzo di cinque in via di Donna Olimpia, zona Monteverde, a Roma. Soccorso e salvato dai vigili del fuoco l’inquilino, un 70enne, che ha riportato diverse ustioni sul corpo ed e’ stato assicurato alle cure dei sanitari del 118. Le fiamme, secondo quanto si apprende, hanno interessato particolarmente la zona cucina ed alcuni arredi della casa.

Sul posto, oltre ai pompieri, la polizia di stato, Italgas e la polizia locale di Roma Capitale.