Carabiniere ucciso, al via oggi il processo per i due americani

Si incardina questa mattina nella Corte d’assise del tribunale di Roma, il processo per l’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. Il militare è stato ucciso con 11 coltellate inferte da Finnegan Lee Elder, 18enne statunitense, la notte del 26 luglio nel quartiere Prati a poche centinaia di metri dall’hotel Le Meridien, in cui il giovane alloggiava insieme a Gabriel Christian Natale Hjorth. Anche quest’ultimo a processo perché presente durante l’omicidio e accusato di aver ingaggiato lo scontro fisico con il collega di Cerciello, Andrea Varriale.

Finnegan Lee Elder, il giovane che ha materialmente accoltellato Cerciello, morto alcune ore dopo in ospedale, e il suo amico Natale Hjorth devono rispondere di concorso in omicidio, lesioni, tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. Oggi saranno entrambi in aula.

La vigilia del processo è stata animata dalle anticipazioni del collegio difensivo. Secondo quanto riferito, le trascrizioni delle intercettazioni tradotte in italiano dalla procura, riporterebbero contenuti diversi da quelle originali in inglese. I legali sostengono che quanto detto dagli indagati nelle intercettazioni, a genitori e avvocati nei giorni successivi all’omicidio, dimostrerebbero che i due non sapessero che Cerciello e il collega Varriale fossero carabinieri. Per questo hanno annunciato che presenteranno oggi alla Corte la trascrizione con traduzione corretta di quelle intercettazioni. La vedova, invece, ieri sera ha diffuso, attraverso il suo legale, una nota con cui chiede che sia fatta giustizia per la morte del marito.