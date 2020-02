Ostia: compie un anno la palestra della legalità

Compie un anno la Palestra della legalità di Ostia, promossa dalla Regione Lazio e realizzata dall’Asilo Savoia, nell’ambito del programma ‘Talento & Tenacia – Crescere nella legalità’ all’interno di un protocollo di intesa con il Tribunale di Roma. Visita, oggi, del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti accanto, tra gli altri, a Gianpiero Cioffredi, presidente dell’Osservatorio per la sicurezza e la legalità. La Palestra è stata inaugurata dal governatore del Lazio il 26 febbraio 2019, in un locale di 1200 metri quadrati sequestrato all’imprenditore Mauro Balini, ha rappresentato per i cittadini del X Municipio un simbolo di riscatto, un luogo di legalità, socialità e benessere. La Palestra della legalità è parte di un impegno della Regione per il riutilizzo sociale dei beni sequestrati e confiscati che si trasformano in beni comuni ed elementi di sviluppo dei territori. Obiettivo, generare fiducia nelle istituzioni.

La forza e il successo della palestra ha come presupposto la collaborazione della Regione Lazio con tutti i corpi dello Stato, dal Tribunale alla prefettura passando per le forze di polizia, la procura e l’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale il 15 febbraio scorso i ragazzi di ‘Talento & Tenacia’ che hanno regalato la tessera onararia numero 1 della Palestra della legalità.

Ad oggi la palestra conta 1496 abbonati, di cui ben il 25% a titolo completamente gratuito, sulla base dei criteri di accesso su base sociale o economica definita d’intesa con Regione Lazio e X Municipio di Roma Capitale. I corsi attivi sono 31 per un totale di 78 ore settimanali, 321 sono i minori inseriti, di cui 145 a titolo completamente gratuito, mentre i restanti hanno comunque usufruito del 50% di riduzione della retta prevista per tutti gli under 30, che contano il 61% del totale degli iscritti.