Assotutela: nuovi disagi metro A, esposto alla Procura

“Questa mattina nuovi disagi e disservizi sulla linea A della Metropolitana di Roma, nello specifico si è registrato un inconveniente tecnico nella stazione Vittoria Emanuele. Siamo di fronte all’ennesimo guasto per i trasporti della Capitale d’Italia: un episodio che, oltre ad arrecare problemi a numerosi utenti, dimostra l’inefficacia delle politiche di mobilità, messe in campo dal Campidoglio grillino della sindaca Raggi e della azienda municipalizza Atac. E’ ora che questi disservizi finiscano: per questa ragione, come associazione che difende i diritti dei cittadini pendolari, presenteremo un esposto alla Procura della Repubblica di Roma per conoscere nello specifico le cause tecniche dei continui guasti sulle linee metropolitane dell’Urbe Eterna”.

Così, in una nota, il presidente dell’associazione Assotutela, Michel Emi Maritato.