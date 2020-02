Atac, aggredita verificatrice da utente senza biglietto

Questa mattina una verificatrice Atac in servizio sulla linea tram 2 e’ stata aggredita da una passeggera. La dipendente era a bordo del tram – si legge in una nota dell’Atac – in attesa che la passeggera le mostrasse il biglietto quando, all’apertura delle porte in corrispondenza della fermata all’altezza di piazza Apollodoro, la donna ha improvvisamente aggredito la verificatrice sferrandole un pugno al volto e cercando di fuggire. E’ stato richiesto il supporto delle forze dell’ordine, che sono intervenute, e del 118, che ha soccorso la verificatrice aggredita.

Atac, nell’esprimere solidarieta’ alla dipendente aggredita, stigmatizza con forza questo atto di violenza compiuto ai danni del personale mentre svolge il suo ruolo di servizio pubblico.