Roma: trovato cadavere mummificato all’ospedale Gemelli

Il cadavere di un uomo, di cui non si conoscono le generalita’, e’ stato ritrovato in un locale caldaia di un condominio in via Giovanni Tamassia, in zona Cornelia, a Roma.

Il corpo, ritrovato il 24 alle 12 circa, era in avanzato stato di decomposizione. Sul posto i carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo e i militari del Nucleo Investigativo per i rilievi. Sul corpo, secondo quanto si apprende, non vi sarebbero segni di violenza. Disposta autopsia al Policlinico Gemelli.