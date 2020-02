Bimbo abbandonato, trovata e arrestata la madre

È stata ritrovata grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza in strada, la 25 enne di Varese che ieri pomeriggio ha abbandonato il figlio di pochi mesi in un passeggino nel quartiere Esquilino in pieno centro a Roma, a pochi passi dalla stazione Termini.

La polizia, visionando le immagini, hanno osservato la donna lasciare sul marciapiedi il passeggino con il piccolo ben coperto e andarsene con l’altra figlia di pochi anni.

Gli agenti, dopo aver affidato il piccolo ai sanitari del Bambino Gesù, si sono messi sulle tracce della donna, arrivando ad una casa famiglia della Capitale in cui la 25enne, il piccolo e la bambina di 4 anni erano stati ospiti.

Da lì sono risaliti al nome e alla sua utenza telefonica e, tramite gps, gli investigatori hanno capito che si trovava a Bologna.

La donna e la bambina, inoltre, sono state riconosciute dal capotreno dell’intercity 296, il Roma- Firenze- Bologna- Tarvisio. Rintracciata e fermata dalla Polfer di Bologna.

La donna, su disposizione del magistrato di turno, è stata affidata a una struttura protetta separata dalla figlioletta di 4 anni, assegnata a un’altra struttura. Prima, però, entrambe sono state portate nell’ospedale Maggiore di Bologna per le verifiche sanitarie e per curare una ferita che la bambina aveva allo zigomo.

Successivamente il magistrato ha disposto l’arresto della 25enne per abbandono di minore.