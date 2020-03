Coronavirus, Spallanzani: 12 i casi accertati al momento nel Lazio

Sono allo stato 12 i casi, tra pazienti in cura e positivi al Coronavirus, nel Lazio. A fare il conto l’Istituto Spallanzani di Roma che, nel bollettino medico di oggi, evidenzia il caso del poliziotto ricoverato, quattro familiari del quale sono positivi e sotto osservazione domiciliare.

In esito alla confermata positivita’ al COVID-19 del Poliziotto di Pomezia, la Asl Roma 6 ha dato indicazioni al Comune di procedere ad una sospensione temporanea delle attivita’ didattiche presso il Liceo Pascale di Pomezia al fine di completare l’indagine epidemiologica.

“In via precauzionale e in attesa del completamento dell’indagine epidemiologica, sono state sospese le attivita’ didattiche del Liceo Pascal di Pomezia, frequentato da uno dei figli, e le lezioni del Corso di Laurea in Informatica della Universita’ Sapienza di Roma, canale AL, frequentato dall’altro figlio” del poliziotto. E’ quanto emerge dal bollettino medico dello Spallanzani.

A questi si aggiunge la famiglia di Fiumicino, madre malata e figlia e marito positivi. Il vigile del fuoco rientrato da Piacenza e risultato positivo che è sotto sorveglianza sanitaria presso la caserma di Capannelle. E un altro paziente ricoverato per Covid-19 con link epidemiologico Veneto.

E infine sono ancora ricoverati per la riabilitazione, anche se negativi ai test, i due turisti cinesi.