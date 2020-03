Lozzi: penso a candidatura a sindaco, ma attendiamo stati generali M5s

La presidente M5s del municipio VII Monica Lozzi e’ pronta a candidarsi sindaco di Roma. Lo ha annunciato lei stessa in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. “Ci stiamo pensando, l’idea l’hanno avuta i miei assessori”, spiega la presidente del VII municipio che pero’ non sembra intenzionata a farlo con il M5s. “A Roma – afferma sempre nell’intervista – dovrebbe presentarsi un candidato con un buon programma, una lista civica e nessun simbolo” per intercettare poi “i voti di M5s e Pd”.

Per ufficializzare la sua candidatura, pero’, Lozzi vuole attendere ancora un po’ “Aspettiamo gli stati generali del M5s”. Intanto, non risparmia giudizi sul lavoro svolto dalla sindaca Virginia Raggi. “Molto e’ stato fatto sul debito aumentando la capacita’ di spesa – dice -, ma non abbastanza sulla riorganizzazione amministrativa”.

E’ anche l’opinione personale sull’attuale inquilina di palazzo Senatorio non e’ lusinghiera: “Siamo agli antipodi: io sono una persona piu’ pragmatica e operativa, lei forse ha dimostrato di non saper tenere la squadra”.