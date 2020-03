Impalcatura edile crolla in via Carlo Fredda, auto danneggiate

Una impalcatura edile che si sviluppava su un palazzo di sette piani è crollata questa notte in via Carlo Fadda al civico 102. Tutto è accaduto poco dopo l’una quando la struttura ha collassato su alcune auto parcheggiate danneggiandole. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono arrivate alcune squadre dei vigili del fuoco e della polizia locale di Roma Capitale che ha sequestrato il cantiere per stabilire le cause di quanto accaduto.

