Accoltella ragazzo a stazione Termini e fugge: arrestato 25enne

Ha accoltellato, per motivi ancora da chiarire, un ragazzo in pieno centro, nei pressi della stazione Termini. E’ successo sabato sera quando, un 25enne venezuelano ha incrociato su via Giolitti un gruppo di ragazzi e ha colpito con un coltello “tagliagrana” un 17enne tunisino, già noto alle forze dell’ordine, ferendolo gravemente all’addome e al petto.

Subito dopo l’aggressione il 25enne è fuggito, mentre il 17enne è stato soccorso e trasportato d’urgenza al policlinico Umberto I, non in pericolo di vita ma in prognosi riservata. I carabinieri, intervenuti sul posto, sono riusciti ad individuare il 25enne grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e alle testimonianze dei passanti, e hanno trovato il giovane in un fast food proprio a via Giolitti, solo qualche giorno dopo.

Nell’appartamento del venezuelano, è stato trovato anche il coltello utilizzato per l’aggressione. L’uomo è stato arrestato con le accuse di tentato omicidio aggravato continuato e porto abusivo di arma bianca, ed è stato condotto presso il carcere di Regina Coeli, come disposto dall’Autorità giudiziaria.