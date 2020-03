Coronavirus: sospese tutte le attività Università di Viterbo

Il rettore dell’Universita’ degli studi di Viterbo Stefano Ubertini, sentite le autorita’ preposte, ha disposto la sospensione dalle ore 14 di oggi di tutte le attivita’ didattiche, specialistiche, aggregative, tirocini ed altro presso tutti i Dipartimenti dell’UNITUS di Viterbo fino al 15 marzo. Rinviati incontri, riunioni e anche il concerto di sabato prossimo 7 marzo. Questo a seguito della positivita’ al COVID-19 di un docente del polo di Agraria e di una studentessa di nazionalita’ georgiana gia’ allo “Spallanzani” di Roma. I

l docente l’ultima volta ha frequentato i locali dell’Universita’ della Tuscia il 20 febbraio scorso. La sospensione delle attivita’ didattiche e’ stata decisa in via precauzionale, per motivi di contenimento e per consentire la igienizzazione di tutti i locali. La situazione e’ costantemente sotto controllo sia da parte delle autorita’ sanitarie sia di quelle universitarie.