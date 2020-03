Coronavirus: Asl Roma1, paziente positivo al S.Filippo Neri

“Un paziente e’ ricoverato in isolamento presso l’ospedale San Filippo Neri di Roma” dopo essere passato dal Pronto soccorso per un malore e successivamente essere “risultato positivo al COVID-19: Si tratta di un paziente complesso dal punto di vista clinico, gia’ in cura presso l’Ospedale San Filippo Neri”. Lo si apprende da una nota congiunta dell’Assessorato alla sanita’ e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio e la Asl Roma 1. IL paziente la notte del 3 marzo scorso si e’ recato al Pronto Soccorso del nosocomio romano per un malore.

“A seguito degli esami diagnostici, preso contatto con l’INMI Lazzaro Spallanzani, si e’ provveduto ad eseguire il tampone, risultando positivo al CODIV-19”, precisa la nota. Il paziente e’ attualmente e’ trattato in isolamento e “in via precauzionale e fino alla fine della valutazione, alcuni operatori non sono in servizio, ma in isolamento domiciliare”. Inoltre all’interno del San Filippo Neri “sono state attivate tutte le misure previste per garantire la sicurezza e individuare eventuali altri paziente e operatori con cui puo’ essere entrato in contatto il paziente per adottare le misure conseguenti”.

Il link epidemiologico sembrerebbe legato ad un familiare in cura presso una struttura ospedaliera del Veneto.