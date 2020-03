Fuga di gas a Montesacro, ancora lavori per messa in sicurezza

Continuano in via Etna, nel quartiere Montesacro, le operazioni di monitoraggio e messa in sicurezza delle tubature danneggiate nel corso di lavori di manutenzione stradale, che ieri mattina hanno causato una fuga di gas per la quale è stata evacuata una palazzina.

E’ stata chiusa la tubazione ad inizio di via Etna fino al civico 10 compreso e interdetto il traffico veicolare. Sono state sgombrate altre palazzine nelle vicinanze della fuga di gas: due edifici ai civici 12 e 13 di via Etna e un’altra al civico 1 di via Polvese. I residenti degli appartamenti interessati sono stati affidati al dipartimento di protezione civile del Comune di Roma. Presenti le squadre dei vigili del fuoco di Nomentano oltre ad Italgas e la Polizia locale di Roma Capitale.