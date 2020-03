Furti in asili nido e negozi tra Talenti e Vigne Nuove

Nottata di scorribande nel III Municipio, dove asili nido e negozi sono stati presi d’assalto da ladri che hanno colpito da Talenti a Casale Nei e Vigne Nuove. E’ la denuncia di Riccardo Corbucci e Sabrina Cavalcanti, coordinatore della segreteria Partito democratico di Roma ed esponente della segreteria democratica del III Municipio.

“A Talenti il nido di via della Cecchina è stato violato prendendo a picconate il muro adiacente la porta d’ingresso, dopo aver messo fuori uso il sistema d’allarme. I ladri hanno rubato gli utensili più costosi, come il tritacarne e il robot da cucina, il cibo fresco e persino le scarpe da lavoro. Stesso destino per un parrucchiere di Talenti, la farmacia di Casale Nei e per la seconda volta in un anno il negozio di biciclette in via delle Vigne Nuove 168. Qui gli intrusi hanno tagliato la serranda, rubando biciclette per un valore complessivo di 30 mila euro”, spiegano Corbucci e Cavalcanti.

“La questione della sicurezza delle strutture pubbliche e degli esercizi privati resta una priorità fondamentale per l’amministrazione del III Municipio, alla quale chiediamo di dare segnali chiari ed incisivi per rafforzare la sorveglianza nelle strutture scolastiche, ormai da troppi anni oggetto di furti ricorrenti e di accompagnare gli esercenti privati verso quelle misure di sostegno economico previste dal governo e dalla Regione Lazio”, hanno concluso gli esponenti dem.