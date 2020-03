Pacchi bomba, altra busta sospetta recapitata a Roma

Un plico sospetto è stato recapitato ieri ad un uomo residente in via Cardinal San Felice, di Roma, una traversa di via Boccea. Il destinatario del plico, simile a quelli che alcuni giorni fa sono esplosi causando il ferimento di tre donne, ha subito allertato i carabinieri. Dopo una prima ispezione i militari hanno richiesto l’intervento di artificieri e Ris che hanno sequestrato la busta per esaminarla.

Al momento gli investigatori non si sbilanciano nel dire che contenga esplosivi o meno ma a distanza di 24 ore dal ritrovamento, ancora non lo smentiscono. L’uomo si è insospettito perché conosceva i precedenti casi e perché non aspettava posta. Per i tre casi in cui le buste sono esplose, indaga la procura di Roma per terrorismo.