Da oggi serve autocertificazione per partire da Fiumicino e Ciampino

Autocertificazione per partire dagli aeroporti di Fiumicino e Ciampino. Lo comunica Aeroporti di Roma con un post su Facebook: “Si informano i passeggeri che, in base alle disposizioni del ministero dell’Interno, dal 10 marzo per spostarsi nelle aree dove è in vigore il contenimento del contagio da covid-19, è necessario compilare in duplice copia un’autodichiarazione per la deroga al divieto di spostamento scaricabile dal sito del ministero dell’Interno (clicca qui per scaricare il modulo).

Una copia va consegnata al momento della partenza al gate d’imbarco del volo – si legge nel post -. Chi fosse sprovvisto di tale modulo può farne richiesta al personale della polizia di frontiera aerea presente in aeroporto prima di effettuare le operazioni d’imbarco. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili durante la giornata in relazione al nuovo provvedimento emanato dal governo nella serata del 9 marzo”.