Plichi bomba: altra busta, intercettata vicino a Roma

Un altro plico esplosivo e’ stato recapitato ieri sera a Palombara Sabina, alle porte di Roma. A riceverlo nella sua abitazione un uomo che lavora come portiere in un condominio in zona Ponte Milvio nella Capitale. L’uomo, insospettito dal mittente fittizio e dalla busta imbottita all’interno, l’ha portato nella vicina caserma dei carabinieri.

Sul posto gli artificieri del Comando provinciale di Roma che hanno confermato la presenza all’interno di cavi elettrici collegati una pila e hanno messo in sicurezza il plico, poi sequestrato per indagini.