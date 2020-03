Non si fermano all’alt e sparano contro volante Polizia

Alcune persone, a bordo di una Gip, nella serata di ieri hanno esploso dei colpi di pistola contro una pattuglia della Polizia in zona Tor Bella Monaca. Nessuno è rimasto ferito, ma l’auto degli agenti è stata danneggiata e ha dovuto fermarsi. Tutto è iniziato intorno alle 21:45 quando, all’alt degli agenti, l’automobilista al volante della Gip non si è fermato per un normale controllo stradale.

A quel punto ne è nato un inseguimento, da via dell’Archeologia a via del Torraccio di Torrenova. Nel corso della fuga le persone a bordo dell’auto, (tre o quattro, le indagini sono ancora in atto), hanno sparato contro gli agenti mettendo fuori uso il loro veicolo. Abbandonata la Gip all’altezza del civico 133, le persone si sono date alla fuga.