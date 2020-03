Viterbo, tutti al bar a vedere la partita: denunciato gestore

Nonostante le misure restrittive previste dal Dpcm per fronteggiare l’emergenza sanitaria da coronavirus, l’8 marzo in un bar di Castiglione in Teverina, in provincia di Viterbo, il gestore ha ben pensato di organizzare la visione collettiva di una partita di calcio, creando così un forte assembramento di persone all’interno del locale. I carabinieri della stazione territoriale, quindi, sono intervenuti e hanno denunciato il titolare dell’esercizio commerciale.

Stampa