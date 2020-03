Coronavirus: Raggi, in tutta Roma in corso operazioni sanificazione

Roma e i romani “sono in prima linea per cercare di contenere la diffusione dei contagi del coronavirus. Da giorni sono in corso operazioni di sanificazione delle scuole, delle strade e dei mezzi pubblici che quotidianamente vengono utilizzati dai cittadini”. Lo scrive, su Facebook, Virginia Raggi, sindaco di Roma.

“In tutta la citta’ – aggiunge Raggi – proseguono anche a pieno regime le operazioni di pulizia delle pensiline alle fermate dei bus. Di questi interventi se ne sta occupando Clear Channel, proprietaria degli impianti, che ringrazio per l’impegno in questi giorni. Si tratta di un servizio importante. Voglio ringraziare ancora un volta i cittadini che, con grande responsabilita’, stanno seguendo le indicazioni del Governo per contenere la diffusione del coronavirus. Penso al grande lavoro che svolgono eroicamente i medici e gli infermieri. Ricordo anche tutti i dipendenti di Roma Capitale agli sportelli al pubblico, gli agenti di polizia, gli autisti dei mezzi pubblici, i lavoratori dei supermercati e tutti coloro che sono in prima linea. Ognuno di noi puo’ fare tanto per la collettivita’. Insieme ce la faremo”.