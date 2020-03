Coronavirus: Raggi, restiamo uniti, #AffacciatiAlle18

“Ci sono molte iniziative con orari diversi, tutte bellissime e tutte hanno l’obiettivo di ricreare il senso di comunita’. Il primo passo e’ restare uniti, quindi propongo di scegliere un unico orario: le 18:00. Anticipiamo di un’ora il nostro precedente appuntamento. Restiamo a casa per bloccare il contagio del corona virus #AffacciamociAlle18 #Andra’TuttoBene”. Lo scrive su Fb la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“Oggi – scrive la sindaca- affacciatevi alla finestra, uscite sul balcone, fermatevi e salutate i vostri vicini. Se volete cantate, fate un cenno con le mani, sventolate un fazzoletto bianco. Facciamoci coraggio tutti insieme per superare questo momento. Dobbiamo restare in casa per bloccare il contagio del corona virus. In questi momenti difficili possiamo riscoprire il senso di comunita’, capire che facciamo parte di un gruppo. Quante volte abbiamo salutato velocemente il nostro vicino di casa come un estraneo. Ora scopriamo che si tratta della persona che ci e’ piu’ vicina: abita a pochi metri da noi. Magari e’ un anziano al quale, mantenendo le distanze di sicurezza, possiamo fare la spesa per evitare che esca di casa e si ammali. Siamo umani, siamo una comunita’. Insieme supereremo questo momento. Io alle 18 ci saro’, tutti i giorni a partire da oggi. #Andra’tuttobene”.