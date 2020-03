D’Amato, “nel Lazio 200 casi positivi al Covid-19”

Ad oggi nel Lazio ci sono 200 casi risultati positivi al Covid-19. Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato, intervenendo questa mattina alla trasmissione “Buongiorno Regione” su Rai 3. “Abbiamo iniziata la settimana con 102 casi di positività – ha spiegato -, per cui c’è stato un progressivo incremento fino a 200 di ieri e ci aspettiamo ulteriormente un aumento nella giornata di oggi”. Ma nel Lazio ancora non si è arrivati al picco: “Io non parlerei ancora di picco, perché i nostri tecnici e i nostri scienziati – aggiunge D’Amato – ci dicono che questo avverrà più in là. Ci vorrà almeno un’altra settimana”.

Intanto a causa dell’emergenza Covid-19 sono sensibilmente diminuite le donazioni di sangue. La Regione ha lanciato un appello per evitare di bloccare l’attività chirurgica, assicurando che “donare il sangue è sicuro, basta recarsi in uno dei nostri centri trasfusionali”.

Infine, gli ospedali di Roma si organizzano, convertendo diversi posti letto ordinari in posti letto per la terapia intensiva e le malattie infettive. Come riferisce la Regione sulla pagina Facebook Salute Lazio, da oggi ci saranno 4 posti in più di terapia intensiva al San Giovanni, otto letti per la terapia intensiva saranno aggiunti domani anche all’ospedale di Tor Vergata, altri 16 si aggiungeranno dal 17 marzo. Intanto, lunedì il Policlinico Gemelli allestirà nel Covid-hospita2 presso l’ex clinica Columbus 28 letti per la terapia intensiva e 21 per le malattie infettive. Il 20 marzo sarà il turno del policlinico universitario Sant’Andrea: con 20 posti aggiuntivi per la terapia intensiva.

