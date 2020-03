Spallanzani, usiamo tocilizumab con 8 pazienti

“Stiamo somministrando il tocilizumab a 8 pazienti Covid 19 positivi, tutti affetti da insufficienza respiratoria”. Lo rende noto il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia. Il tocilizumab e’ un farmaco utilizzato per l’artrite reumatoide, che a Napoli sembrerebbe aver avuto ottimi risultati su due pazienti Covid 19 positivi gravi. Vaia spiega inoltre che “ad altri 8 pazienti, anch’essi tutti affetti da insufficienza respiratoria, stiamo somministrando l’antivirale remdesivir, gia’ utilizzato nel caso di Ebola”.

Il remdesivir non e’ ancora approvato dalle autorita’ regolatorie per uso terapeutico e viene fornito per uso compassionevole, come e’ stato fatto proprio allo Spallanzani il mese scorso usandolo sui due pazienti cinesi, che erano in condizioni critiche e che poi hanno avuto un netto miglioramento, fino alla guarigione. Oltre all’ospedale romano viene testato in questo momento su pazienti Covid 19 positivi in altri 4 ospedali italiani: il Sacco di Milano, il Policlinico di Pavia, l’Azienda Ospedaliera di Padova e quella ospedaliera universitaria di Parma, nell’ambito di due studi di fase 3 promossi da Gilead Sciences in collaborazione con l’Aifa.