Emergenza Coronavirus, bus e metro fino alle 21

Parte il nuovo piano di trasporto pubblico. Dunque a Roma nuove misure straordinarie per l’emergenza sanitaria e per contenere la diffusione del Coronavirus COVID-19. Roma Capitale ha adottato il programma di esercizio presentato da Atac e Roma Tpl che prevede l’ultima corsa di metro, bus e tram alle ore 21.

La rimodulazione tiene conto del calo della domanda, metro e bus sono semivuoti in questi giorni, ed è in linea con quanto previsto dal decreto ministeriale. Da oggi il servizio di superficie e metropolitano sarà interrotto alle 21 e riprenderà al mattino. Inoltre sarà operativa la riprogrammazione del servizio di superficie con orario estivo.

Già da ieri è sospeso il servizio notturno di superficie, sempre per arginare il Coronavirus. Maggiori dettagli sono reperibili sul sito dell’Atac.

In ottemperanza all’Ordinanza della Regione Lazio saranno garantiti i servizi minimi essenziali. Sarà quindi privilegiata l’integrazione tra le varie modalità, favorendo quella con minore possibilità di contatto tra persone. Atac sceglierà , tra più soluzioni per garantire sufficienti servizi di trasporto, quella che permetta maggiore superficie disponibile per i viaggiatori. Comunque tra i passeggeri ci dovrà essere almeno un metro di distanza.

Obiettivo garantire la massima sicurezza per cittadini e operatori. Le aziende di Tpl manterranno i livelli di servizio adeguati sulle linee di superficie che consentono collegamenti con le strutture sanitarie e ospedaliere e con le realtà produttive in servizio. Tali provvedimenti sono stati condivisi con la Regione Lazio seguendo un programma preciso e strutturato.