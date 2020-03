Roma-Viterbo, i pendolari: causa Coronavirus ancora meno corse

Taglio di circa il 40% di corse della Roma-Viterbo rispetto all’orario già ridotto dopo l’entrata in vigore nuovo regolamento ANSF del 1 luglio 2019. È questa la denuncia fatta ieri dal Comitato Pendolari Ferrovia Roma-Nord, il collettivo dei pendolari della ferrovia che collega Roma con la Tuscia. Una segnalazione rivolta allo stato maggiore di Atac e della mobilità capitolina, ma anche a deputati della Repubblica e al Ministero dei Trasporti.

“Avevamo chiesto giorni fa di potenziare le corse proprio per evitare accalcamenti pericolosi in stazione e sui treni e per limitare al massimo il contagio e invece cosa si fa? Si dimezza il servizio e non solo, si sopprimono altre corse, come se al lavoro non dovesse andarci nessuno o comunque non ci si debba spostare con i mezzi pubblici” è lo sfogo dei pendolari che ogni giorno prendono i treni della Roma-Viterbo.

La lettera è integrata dalle soppressioni di ieri – ora per ora – annunciate dai canali social di Atac:

InfoAtac, [16.03.20 11:52] Roma-Viterbo: soppresse corse urbane – da Flaminio: 11.35-12.35; da Montebello: 12.05-13.05

InfoAtac, [16.03.20 15:52] Ferrovia Roma-Viterbo, oggi non si effettuano: -treni urbani Flaminio-Montebello ore 15.50-16.50 -treni urbani Montebello-Flaminio ore 16.20-17.20 -treni extraurbani 706-708

InfoAtac, [16.03.20 16:16] roma-lido servizio modificato – partenze; da Porta San Paolo ore 15.47-15.51-16.00 da Colombo ore 15.45-16.00-16.27-16.31-16.45

InfoAtac, [16.03.20 16:39] Ferrovia #RomaViterbo corse soppresse: Servizio Urbano: da Piazzale Flaminio: 16.20-16.50-17.20-18.50; da Montebello 16.20-16.50-17.20-19.20 Servizio Extraurbano: da Piazzale Flaminio ore 17.00-18.10-19.00

InfoAtac, [16.03.20 17:04] RomaViterbo: soppresse corse urbane - da Flaminio: 19.30-20.30-21.40 da Montebello: 20.00-21.00