È uscito il gioco-simulatore sulla Metro B di Roma

Siete un utente della Metro B di Roma da tanti anni. Conoscete bene le dinamiche dal punto di vista del passeggero ma siete curiosi di capire come funziona ‘da dentro’ il sistema che regola il flusso dei treni della metropolitana che collega Laurentina con Rebibbia. È appena uscito MetroB Simulator, il gioco (scaricabile gratuitamente su questo link) che permette di gestire in prima persona il funzionamento della Metro B.

“Dovrai far partire i treni in orario, evitare gli accodamenti causati dall’affollamento e gestire le diramazioni per Rebibbia e Jonio, sincronizzando l’arrivo dei vari treni al bivio della stazione Bologna – spiegano i ragazzi di Odissea Quotidiana, in primis Andrea D’Emidio, che hanno testato il gioco sviluppato da Marco Ciaffei – pian piano che i treni usciranno dal deposito di Magliana, ti accorgerai di quanto sia difficile la gestione di una linea della metropolitana. Infatti, avrai a che fare con ben 27 treni contemporaneamente in circolazione e partenze dai capolinea ogni 3 minuti. La simulazione è realistica e fa riferimento all’orario invernale 2019, con 27 treni in servizio in linea. Sono stati caricati tutti i giorni della settimana con gli annessi orari differenti; il servizio infatti si effettua dalla domenica al giovedì dalle 5:30 alle 23:30, mentre il venerdì ed il sabato viene prolungato fino all’1:30 del giorno successivo”.

Non mancheranno gli imprevisti, visto che guasti improvvisi renderanno necessaria la rimodulazione del servizio.

Insomma, in tempo di quarantena, per gli appassionati di trasporto un’occasione per conoscere un mondo più complesso di quanto appaia in superficie.

Istruzioni per scaricarlo:

seguire le istruzioni di istallazione del programma a questo link

scaricare lo scenario della Metro B da inserire nel programma appena scaricato