Coronavirus, a Roma più posti blocco nel weekend: verifiche su tutti

Specifici posti di blocco composti da due pattuglie ognuno per fermare e controllare tutti i veicoli e non piu’ semplicemente a campione come fatto finora. Sono le nuove disposizioni del Comando generale della Polizia locale di ROMA Capitale inviate oggi a tutti i Gruppi municipali e operative da domani e fino a nuovo ordine: ‘I veicoli devono essere tutti accodati e sottoposti al controllo’, si legge nelle procedure. Standardizzato anche il messaggio da diffondere tramite gli altoparlanti di servizio: ‘Non uscite dalle vostre case se non per validi motivi come andare al lavoro, fare la spesa o assistere un familiare malato. I trasgressori saranno denunciati. Rispettate le regole, rispettate le distanze di sicurezza’.

“Non vorremmo che complice il fine settimana e il bel tempo i romani andassero a fare la classica gita fuori porta oppure al mare. Restare a casa significa restare a casa. Sulle principali strade ci sara’ un presidio rafforzato”. Cosi’ la sindaca di Roma Virginia Raggi a Tagada’ su La7 in merito alle verifiche sulle auto disposte dal Campidoglio.

“Stamattina nel parco dove ho fatto un sopralluogo – ha aggiunto – c’erano runner, persone con il cane, ma anche persone che tornavano dalla spesa con un pacchetto di caffe’. Chi fa la spesa la deve fare per la settimana, non usarla come pretesto per uscire comprando una cosa al giorno. Cassieri e commessi sono esposti”. Dunque estendere le prescrizioni per Raggi e’ una misura utile: “Serve – ha spiegato – perche’ c’e’ chi si e’ approfittato delle prescrizioni. La corsetta diventa la passeggiata, poi la chiacchierata sulla panchina, e a pagare sono tutti”. Riguardo alla apertura dei supermercati nei weekend Raggi ha commentato che, a seguito della riduzione degli orari, “si sono intensificate le file per gli orari piu’ ridotti, c’e’ stata una concentrazione delle persone”.