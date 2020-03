Regione Lazio, ecco le misure per l’emergenza coronavirus

Le misure messe in campo dalla Regione Lazio per rispondere all’emergenza coronavirus vanno dalla sanità alla garanzia ai servizi sociali e assistenziali, dalla didattica ai trasporti. Ecco di seguito un elenco dettagliato:

SANITA’

Attivate nuove strutture sanitarie di eccellenza dedicate al coronavirus, per garantire assistenza e cura a chi ne ha bisogno: il Covid 1 Hospital allo Spallanzani; il Covid 2 Hospital Columbus Gemelli; il Covid 3 Hospital Casal Palocco; il Covid 4 Hospital Ptv Torre8 e il Covid 5 Eastman Policlinico.

Alcune info utili: la scadenza per il rinnovo dei certificati annuali di esenzione ticket per reddito e patologia è stata prorogata al 30 giugno 2020. I piani terapeutici dei medicinali in scadenza tra 1° marzo e il 30 maggio sono rinnovati per tre mesi.

Con l’app ‘Lazio Doctor Covid’ potrai comunicare i tuoi sintomi al medico che sarà in grado di monitorare la tua situazione a distanza, in totale sicurezza. Scaricala cliccando qui. La App è disponibile per Android, a breve anche per IOS.

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

L’Ater ha avviato sanificazione e igienizzazione degli immobili per garantire maggiore sicurezza e pulizia negli spazi comuni come ascensori e androni e contenere la possibile diffusione del coronavirus.

ATTIVITA’ COMMERCIALI

Fino al 5 aprile sono in vigore nuovi orari per le attività commerciali la cui apertura è consentita dalle norme nazionali sul coronavirus.

Da lunedì a sabato: dalle 8.30 alle 19; domenica: chiusura entro le 15. I nuovi orari non riguardano edicole, benzinai e distributori automatici.

Sul sito dell Regione Lazio (clicca qui) si trovano info e aggiornamenti, nonché materiali social da condividere per diffondere il messaggio più importante: #iorestoacasa.