Un incendio si è sviluppato, questa mattina, su un autobus del Trasporto pubblico locale in via Ardeatina a Roma. Le fiamme si sono sprigionate alle 6:30 circa, quando il mezzo stava transitando nei pressi dell’incrocio con via Villa Ricca. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti del IX gruppo di polizia locale di Roma Capitale. Non risultano persone ferite.

Stampa