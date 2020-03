Roma, blocchi per le auto: oggi e domani controlli sulle consolari.

Come riferisce il Messaggero la Capitale è sempre più blindata.

Obiettivo: impedire, o meglio dissuadere i romani a uscire di casa nel fine settimana, nonostante le tentazioni del bel tempo. Chi sgarra sarà denunciato.

La sindaca Virginia Raggi ieri sera ha firmato l’ordinanza che dispone l’interdizione dell’accesso sulle spiagge del litorale, nonché alle aree ricadenti nel perimetro della riserva statale del litorale romano, ovvero la Pineta di Castel Fusano e la Pineta Acqua Rossa. Il divieto ha validità fino al 3 aprile.

Intanto oggi e domani è previsto un servizio straordinario di circa 600 uomini tra forze dell’ordine e vigili urbani sulle strade consolari. Una vigilanza che poi sarà riproposta anche nei giorni successivi. Potrebbero scendere in campo anche i militari, ma c’è una discussione in corso.

Da oggi saranno presidiate la Cristoforo Colombo, la via del Mare, ma anche l’Appia in direzione laghi. Stesso discorso per la Pontina. La sindaca Virginia Raggi vigilerà fisicamente sulle strade che portano a Ostia, il mare dei romani. La prima cittadina in queste ore in prima linea per mandare messaggi chiari alla città. Anche ieri sera ha registrato un video per illustrare alla città il decreto del ministro della Salute Roberto Speranza, che di fatto vieta il jogging.