Albero travolge auto in transito, grave una donna a Vetralla

Una donna di 48 anni è rimasta gravemente ferita, questa mattina a Vetralla, a causa di un pino che è caduto a terra travolgendo l’auto su cui viaggiava. La donna era infatti alla guida di una Citroen quando, in piazza Santa Maria del Soccorso, è stata travolta da uno dei tre alberi che sono al centro della piazza. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno estratto la donna dalle lamiere per affidarla alle cure degli operatori del 118. La piazza è stata chiusa a titolo precauzionale per verificare lo stato degli altri due pini.

Stampa