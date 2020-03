Coronavirus: casa riposo a Roma, 13 anziani positivi

Diciotto positivi in tutto, 15 anziani e tre operatori, una ospite morta e un altro ricoverato. Questa la situazione nella casa di riposo Giovanni XXIII a Roma gestita dalla Fondazione Sorelle della Carita’ e per la quale la Regione Lazio ha attivato l’Unita’ di crisi vista “l’inadempienza alle prescrizioni indicate dalla Asl”.

“Vista la gravita’ della situazione e l’insufficienza dell’azione messa in campo dalla proprieta’ della casa di riposo, che non adempie alle prescrizioni indicate dalla Asl Roma 2, si e’ ordinato alla Asl di subentrare nella gestione sanitaria vista la impossibilita’ della proprieta’ -comunica l’Assessore alla Sanita’ e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato- Si e’ infine chiesto al Comune di Roma di predisporre tutte le azioni tese a garantire l’approvvigionamento del vitto agli ospiti della struttura che continuera’ ad essere posta in isolamento secondo le direttive impartite dalla Asl e dal servizio regionale di sorveglianza malattie infettive SERESMI – Spallanzani”.