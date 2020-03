Roma, vendeva mascherine non conformi: multato commerciante

Vendeva mascherine artigianali, non conformi e a un prezzo gonfiato. Per questo motivo i carabinieri della stazione Roma San Giovanni, su segnalazione di un cittadino, hanno controllato un negozio in via Aosta e multato il proprietario, un italiano di 51 anni. I militari hanno verificato la presenza di mascherine di stoffa, confezionate artigianalmente, prive del logo di conformità CEE e al prezzo di 10 euro, esposte al pubblico per la vendita. I carabinieri hanno sequestrato 133 mascherine, multato l’uomo per 5.164 euro e segnalato l’attività alla prefettura di Roma.

Stampa