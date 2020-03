Coronavirus: sbarcati passeggeri Costa Victoria a Civitavecchia

E’ iniziato a Civitavecchia lo sbarco dei passeggeri della nave da crociera Costa Victoria: le autorita’ hanno rilasciato la ‘libera pratica sanitaria’, cioe’ il documento che la sanita’ marittima rilascia prima di permettere lo sbarco. A quanto si e’ appreso dal Comune di Civitavecchia, almeno un tampone sarebbe stato eseguito e l’esito e’ stato evidentemente negativo, visto il via che e’ stato dato allo sbarco.

I passeggeri stanno scendendo con un percorso ‘blindato’; il porto resta isolato via terra, sorvegliato agli ingressi dalle pattuglie della polizia locale cosi’ come disposto dal sindaco Ernesto Tedesco. I passeggeri sono circa 750: gli italiani dovrebbero essere portati a Roma, mentre gli stranieri accompagnati all’aeroporto di Fiumicino dove sarebbero pronti dei corridoi di volo organizzati dalle rispettive ambasciate. La nave non dovrebbe rimanere a Civitavecchia, dopo lo sbarco dei passeggeri. A Civitavecchia e’ ormeggiata ormai da qualche giorno anche un’altra nave da crociera di grandi dimensioni: si tratta della Msc Grandiosa, non toccata a quanto risulta dal coronavirus. A bordo e’ rimasto solo l’equipaggio, composto da personale perlopiu’ straniero, di origine asiatica. Come deciso dalla ministra Paola De Micheli, inoltre, e’ stato deciso di sospendere i trasporti da e verso Barcellona. Il Comune di Civitavecchia, a quanto si e’ appreso, ha avviato una interlocuzione con la Regione Lazio per chiedere l’attivazione di un treno speciale per permettere agli ultimissimi passeggeri che arriveranno di tornare nelle localita’ di residenza.