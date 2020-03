Nel Lazio oggi 199 casi e 12 decessi; trend in calo

“Oggi registriamo un dato di 199 casi di positivita’ e un trend in leggero calo e per la prima volta sotto il 10%, ovvero al 9,5%”. Cosi’ l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato, al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesu’. D’Amato aggiunge: “Sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 7.035 e sono 12 i decessi” registrati oggi. Sottolinea poi che “sono in totale 68 i casi odierni che fanno riferimento alle case di riposo, circa 1/3 del totale, e si confermano dunque situazioni sulle quali mantenere altissima l’attenzione”. Motivo per il quale, ricorda, “sono partite le verifiche nelle case di riposo”.

Inoltre, spiega D’Amato, “continuano ad essere in aumento i guariti, che nelle ultime 24 ore salgono di 9 unita’ arrivando a 164 totali. E’ avvenuto un parto al Gemelli di una donna positiva al Covid-19 ed e’ andato tutto bene. E’ partito, infine, il Covid Hospital di Tor Vergata e da oggi nella rete c’e’ anche l’ospedale Israelitico”.